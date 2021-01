Napoli, parla l’ex medico sociale Alfonso De Nicola: “Non credo nel ritorno di Rafa Benitez”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio CRC. “Victor Osimhen non è ancora al top? Serve tempo, è una questione di recupero. La riabilitazione è importante, si lavora per l’obiettivo finale, ovvero per riprendersi al meglio, non solo per andare in campo e basta. Serve la preparazione adeguata. Se mi sorprendono le voci di un possibile esonero di Gennaro Gattuso per riabbracciare Rafa Benitez? Il Napoli è una società che non crede nei ritorni e nelle minestre riscaldate: non so se sia un bene e un male, ma è un dato di fatto”.

“Non credo nel ritorno di Benitez, come non credo nel mio o in quello di altri personaggi. Sono abbastanza restii, nel Napoli, da questo punto di ista. Lorenzo Insigne? E’ maturato tantissimo. Deve reagire alle difficoltà, ma la sua è una difficoltà grossa: sentirsi responsabile di tutte le sconfitte e le vittorie non va bene. Lorenzo deve pensare alla salute, a stare bene con se stesso. Tutto il resto verrà di seguito, con calma. Insigne vale tantissimo ed ha un grande attaccamento alla maglia, un attaccamento morboso che abbiamo visto in tantissimi campioni del passato recente: penso ad esempio a Francesco Totti. Lorenzo è legatissimo alla famiglia e ai colori azzurri: è una cosa bellissima. Dobbiamo tenercelo caro caro. Napoli? E’ la squadra più forte che esista: reagirà sicuramente alle batoste. Il momento è negativo, ma è i giocatori sono bravi, come è bravo tutto lo staff”.