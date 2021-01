GAZZETTA – Gennaro Gattuso è separato in casa: i prossimi 10 giorni saranno decisivi

“Nati per il derby”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter-Milan di stasera. Una partita da dentro o fuori che vedrà protagonisti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. San Siro, ore 20:45: sfida per la semifinale. Ma in gioco c’è molto di più. C’è spazio per il mercato nel taglio laterale della prima pagina: “Scamacca scatto Juve”. Fabio Paratici all’assalto: offerti 22 milioni di Euro. Il “Papu” Gomez va al Siviglia. Kevin Lasagna, c’è il sì: passa all’Hellas Verona. L’Udinese prende Fernando Llorente e duella con il Parma per Patrick Cutrone.

“Gattuso è separato in casa. Dieci giorni decisivi”. Le due sconfitte di fila con la Juventus nella Supercoppa Italiana e contro l’Hellas Verona in campionato hanno messo il tecnico del Napoli in discussione e Aurelio De Laurentiis pensa ad un clamoroso ritorno da parte di Rafa Benitez. Per il momento, il presidente rimane in silenzio.