CDS – Napoli, a rischio anche Cristiano Giuntoli: rapporti cambiati con Aurelio De Laurentiis

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina oggi con il contatto tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez: “DeLa-Benitez: contatto”. Il presidente chiama il tecnico spagnolo che chiede altre 48 ore per decidere e Gennaro Gattuso resta in bilico. Ampio spazio al centro al derby tra Inter e Milan, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: “Derby a nervi tesi”. Spazio poi alla situazione in casa Roma: “Fonseca-Dzeko, resta il gelo”.

In casa Napoli la situazione sta diventando criptica. Il rinnovo di Gennaro Gattuso, in scadenza a giugno, sembrava vicinissimo, ma le carte in tavola potrebbero cambiare da un momento all’altro. Aurelio De Laurentiis ha cominciato a stabilire un certo distanziamento anche da Cristiano Giuntoli, che ha firmato nel 2019 il rinnovo di contratto. Lo strappo, a quanto pare, si percepisce. Troppi gli investimenti effettuati senza riscontri validi sul campo. Anche la testa del direttore sportivo, dunque, potrebbe saltare.