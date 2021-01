Napoli, parla l’Assessore allo Sport: “È arrivato il momento di liberarsi di Piazzale Tecchio e intitolarlo a Diego Armando Maradona”

Nel corso di “Radio Goal”, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’assessore allo Sport di Napoli Ciro Borriello. “Saranno determinanti le prossime partite. L’unico comune denominatore è che il Napoli perde partite che sulla carta deve vincer sempre con la stessa modalità, si perde sempre contro squadre che hanno un gioco e un’identità. Per me Gattuso è un grandissimo allenatore che ha dato la svolta, ma adesso è il momento delle scelte”.

“Statua a Maradona? Sono stati procrastinati i tempi per la raccolta fondi. Finalmente è arrivato il momento di liberarsi di Piazzale Tecchio e intitolarlo a Diego Armando Maradona, è uno dei luoghi più importanti della città. Sarà un luogo che si caratterizzerà sempre più con Maradona, con lo stadio, la fermata della Cumana e il museo che spero si potrà realizzare insieme a De Laurentiis. Ancora non abbiamo scelto il luogo preciso dove verrà posizionata la statua, sarà il popolo a decidere e non la politica. Abbiamo chiesto ad una commissione di esperti in merito all’architettura del monumento e dove posizionarlo”.