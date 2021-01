Napoli, parla l’agente di Victor Osimhen: “Ha dimostrato ancora una volta di essere serio e onesto”

A Radio Marte è intervenuto in queste ore Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. “Quando una persona commette un errore non c’è cosa più bella e genuina che prendersene la responsabilità e non sempre succede. Quindi lui ha dimostrato di essere un ragazzo maturo e un uomo vero, ha chiesto scusa a tutti, allenatore, compagni e società. Chiaramente possono nascere tanti processi, però bisogna ragionare bene sulle cose. Lui ha dimostrato ancora una volta di essere serio e onesto. L’infortunio? I problemi alla spalla sono particolari, non c’è errore più grave di trascinarsi un problema così. Secondo me e secondo chi sta gestendo l’infortunio non ha senso affrettare i tempi di recupero. Victor ha grande motivazione, è pronto e vuole rientrare. Il rammarico fa parte della vita ma la stagione è lunga, può succedere di tutto”.

“Ogni squadra ha questo tipo di problematica, gli infortuni fanno parte della vita dei giocatori. Meno male anzi che è successo subito, così Osimhen nel momento migliore sarà pronto. Juventus in Supercoppa? Il ragazzo è giovane, recupera in fretta. Speriamo che riesca a recuperare il prima possibile, ha una voglia bestiale di rientrare, in campo è generosissimo. Auguriamoci di rivederlo il prima possibile. Calciomercato? Anche per gli scambi ci sarà difficoltà, la situazione economica è quella che è. Servirà inventiva per trovare soluzioni, soldi non ce ne sono. Multa? Non entrerei in queste dinamiche, lascerei alla società. Ripeto: il ragazzo si è preso le sue responsabilità, ha 22 anni. Non vedeva i parenti da tempo, peraltro ha perso il padre di recente. Ovviamente ha sbagliato ma ha chiesto scusa, direi di chiuderla qua”