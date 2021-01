Mario Sconcerti sicuro: “Milan-Juve come Juve-Napoli? Io non sono mai stato d’accordo con la decisione del Napoli”

Nelle ultime ore è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Mario Sconcerti, che ha parlato anche degli azzurri. “Non mi aspettavo delle critiche così esagerate a Gattuso e alla squadra. Non pensavo che continuassero anche dopo la partita di Cagliari, gara finta facile. La gestione di Gattuso è dentro i programmi societari, per ora il Napoli è in zona Champions con una partita da recuperare. È una continuità che manca a quasi tutte le squadre, tranne e Milan e Inter, anche se i nerazzurri col Napoli non hanno praticamente giocato. E’ una di quelle stagioni nella quale le squadre a turno scompaiono. Certo è ora di trovare la continuità a partire con lo Spezie e poi nelle prossime gare che sono abbordabili. Io per questo sono ottimista. Milan-Juve come Juve-Napoli? Io non sono mai stato d’accordo con la decisione del Napoli, perché metteva la parola fine al campionato”.

“La decisione del CONI non è entrata nel merito ma ha rovesciato la sentenza in virtù dell’eccesso della Corte presieduta da Sandulli. Quindi sono due situazioni diverse e la Juve ha già detto che andrà. Milan in lotta per lo scudetto? Devo confessare che sono abbastanza in imbarazzo sul Milan, capisco l’entusiasmo dei tifosi rossoneri ma non sono ancora riuscito a farmi una ragione di questa continuità di risultati del Milan. Con Ibra era abbastanza chiaro che era lui la differenza, ma senza di lui onestamente ho sempre visto una buona squadra ma non travolgente. E’ certo la migliore squadra perché le altre non si sono dimostrate all’altezza. L’Inter mi sembra la più completa, anche se mi sembrava il Napoli. Sarri alla Fiorentina? Potrebbe più tornare a Napoli che andare a Firenze perché non vedo nei viola un progetto”.