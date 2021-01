TUTTOSPORT – La Juventus pensa di nuovo ad Arkadiusz Milik

“Appesi al Covid”. Titola così in prima pagina Tuttosport in prima pagina nell’edizione di oggi. “Dopo Alex Sandro anche Cuadrado positivo e Juve in ansia per l’esito dei tamponi odierni: la sfida contro il Milan rischia di essere pesantemente condizionata”. L’Asl di Torino rassicura: “Nessun focolaio alla Continassa”. Il big match si dovrebbe giocare comunque.

A Napoli, intanto, Arkadiusz Milik viene visto come un oggetto del desiderio per la Juventus, anche per la prossima finestra di mercato invernale. Al momento la situazione del polacco è in fase di stallo, ma nulla toglie al fatto che il club bianconero continua a monitorare l’attaccante. “Fino alla fine, rilanci permettendo di altre pretendenti, sarà fatto un tentativo per acquistare subito Milik, confidando in un abbassamento delle pretese del Napoli e magari in un’operazione creativa. In caso di fumata nera, tutto rimandato a giugno”. I bianconeri, comunque, stanno lavorando anche al ritorno di Fabio Quagliarella.