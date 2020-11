Napoli, parla l’agente di Mario Rui: “Ha avuto un’infiammazione durante il ritiro, ma l’ha superata”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di Radio CRC, nel corso de ‘Il Sogno nel cuore’. “Mario Rui ha avuto un’infiammazione forte durante il ritiro, un problema che per fortuna ha superato. Per le prime partite ha seguito un certo tipo di riabilitazione per recuperare, ma poi è tornato a posto ed è stato reintegrato”.

“Il 4-2-3-1 è il modulo giusto per questo Napoli? Va bene come schieramento, ma a patto che stiano tutti bene. Tiemouè Bakayoko è arrivato da poco e non è in condizione al 100%. Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono fondamentali per il gioco di Gennaro Gattuso ma, purtroppo, sono venuti mancare per la questione Covid-19. I calciatori sono dei ragazzi fortunati che guadagnano milioni di euro, ma stanno subendo più di altri il discorso legato all’epidemia di Coronavirus”, ha aggiunto il procuratore del terzino portoghese, sempre al centro del progetto azzurro.