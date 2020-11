Napoli, anche Lorenzo Insigne tra i convocati di Gennaro Gattuso per il Rijeka

Oggi seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno preparando il match contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma domani in Croazia alle ore 18:55. Dopo una sconfitta e una vittoria, bisogna mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi. Come riporta il sito del club, la squadra si è allenata nelle ultime ore sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura con sessione di calci piazzati. Non sarà della partita Victor Osimhen, espulso per doppio giallo contro la Real Sociedad. Torna Lorenzo Insigne.

Tra i convocati non mancano Eljif Elmas e Piotr Zielinski, positivi al Coronavirus fino a qualche giorno fa. Ad essere in dubbio era proprio la situazione del capitano azzurro, che si era fatto male contro il Genoa e si era dovuto rifermare giovedì scorso, in Spagna. Gennaro Gattuso non lo rischierà troppo.