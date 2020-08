Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Avverte ancora un po’ di dolore”

Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Non so come si sia svegliato Insigne, ma lui è sempre molto allegro e fiducioso. Avverte ancora un po’ di dolore, ma spero ci sarà. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvarti da una stagione non bellissima ma non deve nemmeno essere vista come la partita della vita, non vorrei si creasse troppa pressione, il Barcellona è fortissimo. Non è l’ultima spiaggia per l’allenatore o qualche giocatore. Il Napoli in tutte le partite che contano veramente si fa trovare pronto, è vero che la partita è un Davide contro Golia ma sono fiducioso nel fatto che il Napoli possa entrare in campo con la stesa giusta, senza nulla da perdere e mostrando il proprio gioco”.

“Recupero? Lui aveva ricevuto un colpo ma non se n’era nemmeno accorto, poi ha sentito un dolore forte e ha pensato potesse essere qualcosa di importante, poi ha capito che aveva subito un colpo. Ha preso una botta, ed ovviamente ha pensato anche al fatto che poteva saltare il Barcellona. E’ fiducioso, starà ai dottori dare l’ok ma lui farà di tutto per essere in campo. Test definitivo? Sarà valutato giorno per giorno, la valutazione magari sarà fatta l’ultimo giorno utile. Lorenzo vuole esserci a tutti i costi, vediamo. Rinnovo? Non c’è fretta, finiamo la stagione nel migliore dei modi”.

