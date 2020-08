CDS – Napoli, Eljif Elmas prima alternativa a Lorenzo Insigne contro il Barcellona

“Lorenzo in campo”, titola l’edizione di oggi del Corriere dello Sport fornendo le ultime sulle condizioni del capitano del Napoli: “Insigne prova un recupero prodigioso: Napoli ci crede e aspetta. Il Barcellona è il suo pensiero fisso. Palestra e terapia: domani il test”. A centro pagina, invece spazio alla gara di Europa League dell’Inter con il tecnico in bilico: “Conte in sospeso”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Ci sono ancora diversi dubbi riguardo alla formazione che il Napoli dovrebbe far scendere in campo contro il Barcellona. Gennaro Gattuso sta provando a sciogliere gli ultimi dubbi. Per la difesa il favorito è sempre Kostas Manolas, che dovrebbe spuntarla su Nikola Maksimovic. Così come Diego Demme a centrocampo dovrebbe essere avvantaggiato su Stanislavo Lobotka, anche se il ballottaggio resta vivo. In avanti Dires Mertens e José Callejon affiancheranno uno tra Lorenzo Insigne ed Eljif Elmas, apparentemente indicato come prima alternativa al capitano. Potrebbe essere l’ultima partita in assoluto di José Callejon con la maglia azzurra.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.