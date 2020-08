GAZZETTA – “Inter, tutto in una coppa”

“Inter, tutto in una coppa”, titola quest’oggi in apertura La Gazzetta dello Sport. Sfida secca col Getafe. Appuntamento decisivo per il futuro nerazzurro. Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e mette da parte le polemiche: “Tutti sotto la stessa bandiera”. “CR7 è furioso. Un ciclone si aggira sulla Champions”, si legge invece di spalla sulla Juventus. Battuto per il titolo di capocannoniere e Scarpa d’oro, l’ex Madrid vuole la riscossa in Coppa. “Il portoghese è ancora deluso per aver mancato i due titoli individuali a fine campionato. Per riscattarsi vuole l’exploit in Champions: da 9 anni va sempre ai quarti, ma coi francesi…”.

“Torino, via all’era Giampaolo”, titola poi la rosea in taglio basso. Pronto un biennale per l’allenatore abruzzese: è una svolta radicale per il club granata. Oggi il tecnico risolve il contratto che lo lega ancora al Milan, poi arriverà la firma. “Via a una nuova era ispirata alla bellezza”.

