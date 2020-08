Gabriele Gravina ancora preoccupato sulla Serie A: “Bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa insostenibile”

Gabriele Gravina continua ad essere preoccupato per il futuro campionato e l’ha fatto presente al termine dell’ultimo consiglio federale. “Bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa insostenibile, parzialmente per i professionisti, assolutamente per il mondo dei dilettanti. Su questo siamo molto impegnati e attenti. Senza interventi condivisi e sempre rispettando la tutela della salute, il calcio e lo sport italiano, potrebbe subire uno smacco definitivo. Contiamo sul pubblico negli stadi, se l’evoluzione epidemiologica lo permetterà. Magari però non dalla prima giornata, mi sembra un po’ ottimistico”.

La Lega Serie A ha stabilito che il campionato partirà nel weekend del 19-20 settembre. Gravina ha fatto sapere che sta riflettendo sull’articolazione del calendario. “La proposta della Serie A per la ripartenza è per il 19 settembre. Io ho preso delega per fare una riflessione generale, al di là della ripartenza in sé, su come è articolato il calendario. Non è solo una valutazione che riguarda gli impegni delle nazionali, ma dobbiamo incastrare il calendario e lavorare su un progetto che tenga conto anche degli impegni europei in generale. Sono momenti che dobbiamo far conciliare, sapendo che abbiamo una deadline collegata al rispetto della Uefa per consentire alla Nazionale di partecipare alla fase finale dell’Europeo. A breve la Lega di A manderà il dettaglio di questa programmazione e chiuderemo prendendo delega da condividere con il presidente Dal Pino e con Sibilia”.

