Calciomercato Napoli, Michele Criscitiello rivela: “Arriveranno almeno altri quattro calciatori”

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda su SportItalia, proiettandosi alla prossima sessione della campagna acquisti. “Il Napoli non si limiterà all’acquisto di Osimhen. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis chiuderanno diversi acquisti. Arriverà un calciatore che possa sostituire il partente Koulibaly. Rrahmani non basta. Il Napoli prenderà poi un esterno basso, un centrocampista che sostituisca Allan e un esterno che giochi al posto di Callejon. Il Napoli prenderà quindi quattro calciatori almeno”.

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato così: “Io ti dico che il nome preferito da Gennaro Gattuso per il ruolo di centrocampista è quello di Jordan Veretout. Il calciatore sta facendo comunque bene alla Roma. La trattativa tra i partenopei e i capitolini non sarà affatto semplice”. Il francese era già stato a un passo dal Napoli l’estate scorsa. Quest’anno il matrimonio potrebbe finalmente essere suggellato.

