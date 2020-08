Napoli, Fernando Llorente inserito nella lista UEFA: potrebbe trovare spazio contro il Barcellona

La gara contro il Barcellona è ormai alle porte e la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Fernando Llorente. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive infatti che il nome dello spagnolo è stato inserito dal Napoli nella lista UEFA. Gennaro Gattuso potrebbe prenderlo in considerazione per il match di sabato al Camp Nou nel ruolo di centravanti. Il rapporto del tecnico calabrese con Arkadiusz Milik non sembra vivere un momento molto felice. Il polacco è prossimo all’addio e non avrebbe senso puntare ancora su di lui.

“Llorente è in lista Uefa, in cui mancano Malcuit, Ghoulam e Younes, e, nelle pieghe di una partita dispendiosa e dai numerosi volti, anche l’ex Tottenham si candida per essere preso in considerazione da Gattuso”, si legge sul giornale. L’ex Juve potrebbe trovare spazio contro i catalani, ma bisogna ricordare anche che il calciatore non gioca da diversi mesi, non avendo disputato nemmeno una partita dopo il lockdown.

