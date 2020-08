Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “Arkadiusz Milik ormai è un ex calciatore azzurro”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Milik ormai è un ex calciatore del Napoli, non ha accettato il rinnovo, ma penso che sarà un divorzio voluto da entrambe le società. Anche per questo il Napoli ha preso Victor Osimhen. Per quanto riguarda Insigne, se ne riparlerà da gennaio. Gattuso è stato l’autore della sua rinascita, fino a dicembre, al di là di fughe in avanti e colloqui informali, non ci sarà nulla”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“In questo periodo il Napoli chiuderà ben cinque rinnovi, il primo sarà Zielinski, a tre milioni e mezzo più bonus, poi sarà il turno di Mario Rui con dei bonus individuali, poi Maksimovic e Di Lorenzo, che sarà premiato con un adeguamento economico contrattuale, allungando a due milioni più bonus. Inoltre ci sarà un premio anche per Elmas, che rinnoverà a un milione e mezzo, un milione ed otto più bonus. Hysaj ed il Napoli al momento stanno valutando il dà farsi, può accadere di tutto, se da qui al cinque ottobre, il suo agente porta un’offerta congrua che piace al giocatore e soddisfa la proprietà allora va via. Sempre che il Napoli trovi un sostituto ideale per il giocatore. Ma ad oggi non è in agenda il suo rinnovo con il Napoli”, ha aggiunto.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.