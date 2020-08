Napoli, il dottor Alfonso De Nicola sull’infortunio di Lorenzo Insigne: “Se le fibre non sono rotte, ce la può fare”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli e consigliere della Libera Associazione dei Medici del Calcio. “Insigne può recuperare per sabato. L’infiammazione si combatte con i farmaci e con la terapia per cui potrebbe migliorare ed esserci per il Barcellona. Se non c’è lesione e quindi se le fibre non sono rotte, ce la può fare. Spesso si preferisca non fare infiltrazioni per non peggiorare la situazione perché con l’infiltrazione il calciatore non sente dolore e quindi va a forzare il muscolo”.

“Trattandosi di un adduttore, Insigne può fare un allenamento cardio-circolatorio. Quindi, può allenare gli arti superiori ed esiste un apparecchio che aumenta la frequenza cardiaca muovendo le braccia senza quindi la partecipazione del muscolo che fa male. Chiaramente, toccare palla e calciare è l’ultima cosa che Insigne può fare. Poi, vista l’importanza della gara, si può anche decidere di far giocare Insigne con un’infiltrazione poco prima del match”, ha aggiunto il dottore.

