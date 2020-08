Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz trattenuto a tutti i costi da Gennaro Gattuso

Fabian Ruiz e Quique Setièn si ritroveranno in Barcellona-Napoli dopo l’esperienza al Betis. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona è anche Quique Setien, l’attuale allenatore, che non attraversa proprio un periodo tranquillo. Lui e Fabian Ruiz hanno condiviso una stagione al Betis Siviglia (2017-18) al termine della quale, il giocatore si è trasferito al Napoli per 30 milioni di euro. Nel giro di due stagioni, il suo valore si è praticamente triplicato: adesso, il suo cartellino costerebbe non meno di 100 milioni di euro. Con Setien, Fabian ha sommato 34 presenze in stagione di cui 30 da titolare e quattro da subentrato, segnando 3 reti. Le loro strade si sono divise, dunque, nell’estate 2018. L’allenatore è rimasto un altro anno al Betis e dallo scorso gennaio è sulla panchina del Barcellona, dove ha sostituito Ernesto Valverde, fallendo l’obbiettivo Liga, vinta dal Real Madrid”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Il futuro del centrocampista è in dubbio, ma Gennaro Gattuso vuole tenerlo a Napoli. Il tecnico si è sempre opposto all’idea che il ragazzo potesse andare via, tanto da farne uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo. Aurelio De Laurentiis ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di contattare il manager del centrocampista per proporgli un rinnovo fino al 2025. Il contratto attuale scadrà nel 2023.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.