Calciomercato Napoli, tanti nomi in uscita: Hirving Lozano piace sempre all’Everton di Carlo Ancelotti

Hirving Lozano ha incontrato numerose durante il suo primo anno al Napoli. Non è detto, dunque, che l’attaccante resti alle dipendenze di Gennaro Gattuso. L’Everton di Carlo Ancelotti, proprio colui che aveva portato il messicano in azzurro, sarebbe uno dei club interessati al giocatore. Se Hirving Lozano dovesse dunque partire sarebbero due i nomi che il Napoli dovrebbe far entrare sull’esterno: Jeremie Boga resta in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, ma c’è anche Cengiz Under della Roma. Si parla pure di Milot Rashica del Werder Brema.

Dopo l’arrivo di Victor Osimhen, la prerogativa in casa Napoli resta vendere. Il club di Aurelio De Laurentiis ha diversi piani per quanto riguarda il mercato in uscita. Bisogna mettere mano alle cessioni, soprattutto in attacco. Da Fernando Llorente ad Arkadiusz Milik, passando per Amin Younes e Adam Ounas. Non sarà così semplice, però, riuscire a piazzare calciatori che presentano degli ingaggi tanto elevati.

