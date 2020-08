Calciomercato Napoli, si continua a trattare con la Juventus per la cessione di Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik piace sempre alla Juventus. Resta altrettanto chiaro, però, che il passaggio del polacco a Torino è tutt’altro che scontato, in quanto la trattativa tra i bianconeri ed il Napoli continua ad andare avanti e mancano ancora troppi tasselli arrivare a un accordo. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport “ora basterebbero 40 milioni cash, ma la Juve non ci sente perché sa di avere il favore del polacco che non cambierà idea. La Juve vorrebbe spedire in Campania il signor Bernardeschi, peccato che lui non si senta un pacco postale”.

La “Vecchia Signora” vuole avere una soluzione diversa dal semplice pagamento cash, anche se Federico Bernardeschi non rappresenta l’unica pedina che può finire nella trattativa. “Ci sarebbe l’opzione Romero, un po’ meno quella Luca Pellegrini, ma siamo nel campo delle ipotesi. Anche perché, per prendere Romero, De Laurentiis dovrebbe prima piazzare Koulibaly alle sue condizioni”. In ogni caso, manca sempre meno all’addio del polacco a Napoli.

