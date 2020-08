Barcellona-Napoli: secondo Ciro Venerato Lorenzo Insigne ci sarà al 100%, più cauto Enrico Varriale

Il giornalista della Rai Ciro Venerato è intervenuto in queste ore nel corso di Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando anche di Lorenzo Insigne. “Sarà in campo a Barcellona al 100%, ho questa certezza. Invece ci sono due ballottaggi aperti e domani sarà il giorno della scelta. Tra Manolas e Maksimovic, favorito per il posto da titolare è il greco, mentre a centrocampo vedo più Demme che Lobotka per un motivo di ordine tattico. Gattuso, infatti preferisce avere il tedesco come schermo davanti alla difesa“.

Anche Enrico Varriale ha detto la sua. “Sarà molto importante avere Insigne dal primo minuto e al 100%. Nessun allenatore rischierebbe di mandare in campo un giocatore non al meglio. Lorenzo era tra i più in forma, utilissimo sia nella fase offensiva che difensiva, se avrà una buona condizione fisica, sarà un’arma un più. Credo che alla fine Gattuso dovrà decidere se schierare Insigne sentendo l’opinione del calciatore. Avere tre squadre italiane ancora in ballo per la Champions e due agli ottavi di Europa League è di grande prestigio. Sarebbe molto importante per il nostro Calcio e per il nostro Paese arrivare alle Final Eight in entrambe le competizioni”.

