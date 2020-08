Napoli, Marco Amelia crede in Gennaro Gattuso: “Sa di avere qualche chance in più caricando l’ambiente e la squadra”

Dopo Francesco Totti, anche un altro ex campione del mondo come Marco Amelio ha detto la sua sull’ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso, parlando di Barcellona-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Rino, come è giusto che sia, sta caricando la squadra. E’ un evento bellissimo da affrontare dopo tutto quello che si è passato per la pandemia. Gattuso, grazie alla sua esperienza da calciatore, ha costruito l’ambiente ideale per andare ad affrontare una della squadre più forti d’Europa”.

“Queste sono partite che vengono giocate sul filo del rasoio a livello psicologico, e da questo punto di vista Rino sa il fatto suo. Sa di avere qualche chance in più caricando l’ambiente e la squadra e tutti quelli che possono dare un aiuto in una gara così difficile. Credo che l’ambiente faccia tanto, trasforma tutte quelle che sono percezioni dei giocatori in campo. Giocare senza pubblico favorirà gli azzurri che potranno tenere botta anche alle giocate di Messi. Il Napoli in queste condizioni se la potrà davvero giocare, in altre avremmo dato davvero pochissime possibilità al Napoli“, ha aggiunto l’ex portiere del Milan.

