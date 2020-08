Napoli, Giuseppe Bruscolotti distrugge Arkadiusz Milik: “Si è guardato le ultime partite”

L’ex difensore azzurro Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni affidate all’emittente campana: “Arek Milik? C’è un gruppo da salvaguardare: il polacco si è guardato le ultime partite senza praticamente partecipare ed è giusto che veda anche questa col Barcellona solo dall’esterno”.

“Il comportamento avuto nelle ultime partite non va dimenticato, anche per rispetto nei confronti dei suoi compagni di squadra che invece hanno dato tutto. Quale messaggio voglio dare al Napoli per questa partita? Conosco la tensione, so dove potrà arrivare tra qualche giorno, per questo bisogna lavorare sul concedere il meno possibile, sull’anulare le distrazioni. L’impegno non mancherà, è una gara molto importante e voglio dire a tutti: ‘Forza Ragazzi! Forza Napoli!’…”, ha aggiunto l’ex capitano azzurro. Ennesima bocciatura per l’attaccante polacco, ormai prossimo a lasciare il Napoli.

