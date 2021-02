Napoli, parla l’agente di Elseid Hysaj: “Rinnovo? Discorso chiuso”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e Mario Rui, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Hysaj? Ognuno affronta le proprie problematiche contrattuali in modo diverso. È un ragazzo di grande personalità e serenità interiore e sa di essere a scadenza di contratto, per cui per mettersi in mostra sa di dover fare bene. Mario Rui? Negli anni ha sempre fatto cose importanti. In alcune partite può piacere, in altre no. Quest’anno sta avendo qualche partita con qualche approccio sbagliato, ma mi piacerebbe commentare tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di lui. L’anno scorso avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso, ad oggi non hanno un giocatore come lui, perché Young sta facendo grande fatica”.

“Rinnovo di Hysaj? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi. De Laurentiis con Giuntoli è così dal primo giorno che è arrivato: tre mesi ce l’ha a morte con lui, tre mesi dopo è il più bravo di tutti. Bisogna fare attenzione ad andare dietro gli umori del presidente, perché è talmente intelligente che quando le cose vanno male, mette pressione a tutti, ma quando le cose vanno bene riconosce il suo valore. Non bisogna escludere che Giuntoli possa restare a Napoli”.