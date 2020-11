Napoli, parla il fratello di Lorenzo Insigne: “C’è tanto la mano di Gennaro Gattuso”

Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento del capitano del Napoli. “Fa piacere vedere le prestazioni di Lorenzo, il nostro umore è al massimo. Sta facendo bene con il Napoli e la nazionale. Siamo contenti per lui. Ora è nel pieno della maturazione calcistica e personale, sa gestire le emozioni. E’ sempre stato un leader, ma a volte la voglia di fare e di portare un risultato per la squadra può condizionare perché lui è un calciatore, ma è anche un tifoso del Napoli. C’è tanto la mano di Gattuso in questa maturazione perché Lorenzo dall’inizio ha sentito tanta fiducia e responsabilità”.

“Napoli-Milan? Ho sentito Lorenzo, è carico e non vede l’ora di scendere in campo domenica. Come sta facendo in nazionale, darà il suo contributo al suo Napoli. Dispetto a Donnarumma? Credo sia scontato, lui vuole fare goal! Con Gigio sono sempre insieme in nazionale, avranno anche parlato di questo. Sfida Scudetto? Non ne abbiamo parlato, come ha detto più volte mister Gattuso, ma anche mio fratello Lorenzo, è presto per parlare di Scudetto. E’ meglio pensare partita dopo partita”.