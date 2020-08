Napoli, parla Enrico Castellacci: “Il protocollo non è cambiato, Andrea Petagna deve fare la quarantena”

L’ex medico sociale della nazionale Enrico Castellacci ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. “Ho ancora sette giorni di quarantena da fare qui in Cina. Sono qui per una consulenza alla squadra di Fabio Cannavaro e qui sono molto rigidi. Anche se tutti i tamponi che ho fatto sono risultati negativo sono stato costretto a fare quindici giorni di quarantena. Riapertura degli stadi? In Cina le partite si giocano senza pubblico, oggi vedevo il telegiornale ed oggi ci sono stati solo 16 casi tutti importati dall’estero”.

“Penso che aprire gli stadi in questo momento non sia conveniente, bisogna stare attenti ed avere precauzioni per il prossimo mese e mezzo. Sono moderatamente ottimista che il campionato possa riprendere il 19 settembre perché anche se alcuni calciatori sono stati contagiati hanno tutto il tempo di recuperare. Petagna? Deve fare i quattordici giorni di quarantena obbligatoria, il protocollo non è mai cambiato e quel protocollo prevede che un calciatore colpito dal virus si faccia quattordici giorni ed i compagni vengano controllati ogni quattro giorni”.