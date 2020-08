Napoli, Carlo Alvino è fiducioso: “Sarà una squadra differente”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, analizzando quanto sta accadendo in casa azzurra. “Non voglio certamente alimentare ulteriormente le illusioni e le aspettative dei tifosi per quello che concerne il calciomercato, ma sono convinto che Gennaro Gattuso, in vista della prossima stagione, stia pensando a fare qualcosa di diverso. Sarà una squadra differente. Sul mercato potrebbero esserci delle sorprese anche perché Gattuso proporrà qualcosa di diverso. Chi mette in discussione ciò che di buono ha fatto il coach calabrese è in malafede. Il lavoro del mister a Napoli è stato straordinario. Rino ha ricompattato l’ambiente e ha portato a casa un trofeo importante come la Coppa Italia. Merita i complimenti e il sostegno di tutti”.

Sul ritiro, invece: “Tanti napoletani hanno la seconda casa a Castel di Sangro. Io però voglio sottolineare ciò che ha fatto la società azzurra. Il Napoli di De Laurentiis ha avuto coraggio nell’aprire il ritiro ai tifosi in una situazione difficile come quella attuale. Il Napoli ha dimostrato che, con le giuste precauzioni, è possibile vivere bene anche in questi giorni. I tifosi azzurri, rispettando il distanziamento e indossando la mascherina, possono vivere questi giorni in Abruzzo con i loro beniamini. Voglio quindi fare i complimenti sia al Napoli che al Sindaco di Castel di Sangro per il coraggio dimostrato”.