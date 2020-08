Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “Il Manchester City non ha i contanti per acquistare Kalidou Koulibaly”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato del mercato azzurro a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Il Manchester City non ha i contanti per acquistare Kalidou Koulibaly. Se non vende, non può sferrare l’assalto decisivo per il senegalese. Questo è un mercato lungo, ci potrebbero essere delle sorprese. Finché il Manchester City non incamera un bel po’ di soldi, l’affare per Koulibaly non può andare in porto. Gabriel al Napoli? Le notizie che mi arrivano dal club azzurro non sono buone. Il calciatore ha avuto un contatto con l’Arsenal. I Gunners gli offrono praticamente il doppio. De Laurentiis e Giuntoli hanno quindi mollato la presa e hanno virato su altri calciatori. Lyanco? Piace al Napoli, ma il Torino al momento non lo vende. Cairo ha già detto di no al club capitanato da Aurelio De Laurentiis”.

“Allan sarà un calciatore dell’Everton. C’è stata una stretta di mano metaforica tra De Laurentiis e Ancelotti. Le cifre? Trenta milioni più cinque. Il calciatore guadagnerà complessivamente quattro milioni di euro a stagione. Veretout piace sia alla società azzurra che a Gattuso. Il problema è quello di convincere la Roma. I colloqui tra Fienga e De Laurentiis sono fitti. Il mercato è lungo, vedremo quello che accadrà. La Roma è disposta a valutare Milik 40 milioni, ma attraverso delle contropartite tecniche. Under vale 30 milioni, gli altri 10 potrebbero arrivare da un calciatore proveniente dalla Primavera. Il calciatore, al momento, non accetta i giallorossi avendo un accordo con la Juventus”, ha aggiunto.