Calciomercato Napoli, per la difesa si pensa anche ad Armando Izzo e a Mykola Matvienko

Il napoletano Armando Izzo ha chiesto al Torino di essere ceduto. L’Interesse dell’Inter nei suoi confronti è calato con Antonio Conte che andrà via insieme alla sua difesa a tre. Restano in piedi diverse ipotesi, tra le quali Atalanta e Fiorentina. Armando Izzo, però, preferisce ai viola un club che partecipi alle coppe europee. Il suo sogno è proprio il Napoli, che lo aveva perso alle buste anni fa, quando andò all’Avellino e poi al Genoa prima di esplodere al Torino. Un vero rimpianto per il Napoli, che adesso ha l’occasione di rifarsi. Il giocatore è anche nell’orbita della Nazionale e nell’anno degli Europei avrebbe qualche motivazione in più per fare bene.

Sfumato Gabriel, che andrà all’Arsenal, il Napoli sta provando ancora a puntellare la difesa. Per questo si cerca l’ucraino Mykola Matvienko, difensore classe ’96, di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Sembra che sia lui l’alternativa al brasiliano, ma nella lista c’è sempre anche Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal, vecchia conoscenza della Serie A.