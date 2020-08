Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski sta per rinnovare, ma Arkadiusz Milik rischia di svincolarsi

Manca poco perché Piotr Zielinski rinnovi il suo contratto col Napoli fino al 2024, con aumento importante dello stipendio e clausola rescissoria tra gli 80 e i 100 milioni di Euro. Il quotidiano piemontese Tuttosport fa sapere che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente in ritiro a Castel di Sangro, magari proprio domani nel corso della conferenza stampa di presentazione alla presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il connazionale Arkadiusz Milik, invece, dà più problemi. Dopo la Juve, che lo ha sedotto e abbandonato, anche la Roma sembra aver rivolto altrove le proprie attenzioni per rimpiazzare Edin Dzeko. Il bosniaco è vicino proprio alla Juventus. Mentre i giallorossi pensano a Mario Mandzukic, il polacco starebbe pensando addirittura di svincolarsi a parametro zero nel 2021. Sarà l’anno degli Europei e Arkadiusz Milik non può permettersi di non giocare, quindi si cerca una soluzione alternativa. A prescindere, il Napoli farebbe totalmente affidamento su Victor Osimhen e Andrea Petagna per l’attacco.