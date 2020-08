Calciomercato Napoli, è praticamente fatta per Allan all’Everton sulla base di 35 milioni

in

Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, ne ha parlato in un intervento a Radio Goal, sulle frequenze dell’emittente ufficiale del club Kiss Kiss Napoli: “Allan sarà un calciatore dell’Everton. C’è stata una stretta di mano metaforica tra De Laurentiis e Ancelotti. Le cifre? Trenta milioni più cinque. Il calciatore guadagnerà complessivamente quattro milioni di euro a stagione”.