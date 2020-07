Napoli, parla Dries Mertens: “Speriamo che Ciro Immobile non batta il record di Gonzalo Higuain”

Dries Mertens ha parlato oggi ai microfoni di Sky soffermandosi sull’attaccante della Lazio Ciro Immobile che, proprio segnando contro il Napoli, potrebbe battere il record storico di Gonzalo Higuain di 36 reti in un singolo campionato, ottenuto proprio con la maglia azzurra nel 2016. Il belga ha appena rinnovato e ora è concentratissimo sui prossimi match. “Record di Immobile? Lui sta facendo bene già da tanti anni. E’ un giocatore fortissimo. Sono contento per lui. Speriamo sabato non batta il record di Higuain, vorrebbe dire che ha segnato contro di noi”.

“Barcellona? Dobbiamo iniziare prima dalla Lazio, poi pensiamo al Barcellona. Se si passa con i catalani è una bella cosa, dobbiamo essere fiduciosi e dare il massimo. Abbiamo preso un gol nella gara d’andata che può essere importante per loro. Adesso tocca a noi farlo. Messi? E’ uno dei giocatori più forti al mondo, fa la differenza. Dobbiamo fare attenzione, ma non solo a lui”, ha aggiunto il belga.

