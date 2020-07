Napoli, senti Edy Reja: “Vedo Elseid Hysaj totalmente trasformato”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e oggi ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “L’Albania è tra quei paesi dove non c’è la libera circolazione per giocare. Abbiamo delle partite ufficiali da disputare. Anche Hysaj sarà convocato, speriamo che sia ancora in forma, lo vedo totalmente trasformato. Il Napoli, con l’inserimento di Gattuso è riuscito a fare gruppo. Nel periodo di Ancelotti non si è fatto molto bene, si è persa la sintonia, evidentemente Ancelotti si era stancato un po. E’ un peccato perchè la squadra era competitiva”.

“Il Napoli può fare l’impresa con il Barcellona. Non c’è il pubblico, ci sono solo i valori in campo. Il Napoli penso che sia in ottima condizione fisica e mentale. Se la può giocare. Se restano tutti, con gli inserimenti giusti, si crea una rosa importante. Hysaj? Se motivato è un giocatore importante. Prima non era sereno ed era sempre sotto giudizio. Nell’ultimo periodo ha sentito la fiducia di Gattuso e dell’ambiente. All’inizio ha avuto dei problemi di considerazione”.

