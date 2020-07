Barcellona-Napoli: si pensa di giocare in Portogallo dopo le parole di Aurelio De Laurentiis

Regna la confusione più totale in vista di Barcellona-Napoli. La gara valida per il ritorno degli ottavi Champions, in programma il prossimo 8 agosto, potrebbe non giocarsi più al Camp Nou per i numeri del Covid-19 che in Catalogna tornano a essere preoccupanti. L’emittente Rac-1 fa sapere infatti che la UEFA ha chiesto al Dipartimento della Salute di essere aggiornata sulla situazione legata alla pandemia ed entro questa settimana si avranno novità. La partita si potrebbe giocare in Portogallo, dove sono previste le Final Eight del torneo.

“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona così come previsto“, ha riferito la UEFA all’agenzia di stampa dell’ANSA dopo le parole di oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sull’ipotesi di giocare in un altro Paese e non in Spagna, data l’emergenza del Coronavirus nel paese iberico. La data del match, in ogni caso, non dovrebbe conoscere variazioni.

