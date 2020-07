Napoli, Dries Mertens è tranquillo: “Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta”

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli el suo attuale stato di forma pronunciandosi anche sulla Lazio e l’impegno di Champions contro il Barcellona: “Sto un po’ meglio. Lazio? Sabato è una gara importante. Dobbiamo essere fiduciosi e pronti per questa partita. Barcellona a porte chiuse? Può succedere di tutto. Quando giocai contro l’Inter, per la prima volta a porte chiuse, era strano giocare, si sentiva tutto. Adesso mi sono abituato. Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta”.

“Gattuso è molto carico, ci sta. Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli. Rinnovo? Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ci siamo riusciti. Il mio futuro è sabato. Voglio fare gol con la Lazio. Voglio aiutare la squadra, i giovani, questo è il mio futuro. Osimhen e Petagna? Possiamo giocare assieme. E’ difficile arrivare da una altro paese e ambientarsi. Dobbiamo aiutarlo a inserirsi al meglio. Napoli è una città bellissima, non ho bisogno di aggiungere altro”.

