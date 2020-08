Napoli, Paolo Specchia su Arkadiusz Milik: “Nel calcio di oggi c’è grande irriconoscenza”

in

L’allenatore Paolo Specchia ha parlato nel corso della trasmissione “Fuorigioco” su Canale 8 della situazione legata al futuro di Arkadiusz Milik. “Nel calcio di oggi c’è grande irriconoscenza. Vedete la differenza tra Arek Milik e Fernando Llorente: lo spagnolo è entrato ed ha sbagliato tutto, mentre il polacco che ha la valigia pronta ed è con la testa altrove, è stato fischiato quando ha cercato una deviazione in tuffo su una palla non semplice che un altro poteva anche lasciar andare”.

“E’ vero che Milik ha sbagliato dei goal, ma ha fatto di tutto per segnare. A differenza di Fernando Llorente che invece sembrava un pensionato ma è a libro paga e nessuno l’ha fischiato”. Entrambi i calciatori sono in uscita: Arkadiusz Milik, che voleva la Juventus, è ad un passo dalla Roma, mentre Fernando Llorente ha diversi estimatori sia in Italia sia all’estero. Il Napoli attende soltanto le offerte migliori sul mercato.