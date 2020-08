Calciomercato Napoli, fatta per Allan all’Everton: questione di ore

in

Allan è vicinissimo all’addio. Nelle prossime ore il centrocampista brasiliano lascerà il ritiro di Castel di Sangro e approderà alla corte di Carlo Ancelotti, oggi allenatore dell’Everton, che ha fatto di tutto per averlo nuovamente con sé. Il mister di Reggiolo lo stima molto e ha spinto con la dirigenza dei “Toffees” per fare uno sforzo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’affare è ormai fatto. Questione di tempo, insomma.

L’esperto di mercato scrive su Twitter che c’è l’accordo totale tra il Napoli e l’Everton per la cessione: 25 milioni di Euro più 5 di bonus finiranno nelle casse del Napoli. Per quanto riguarda l’ingaggio, il calciatore ha da tempo trovato l’intesa con il club inglese: guadagnerà circa 5 milioni di con un milione di bonus. Allan ha collezionato 209 presenze e 9 goal nel Napoli, ma ha macchiato il suo ricordo in azzurro diventando protagonista del famoso ammutinamento di novembre.