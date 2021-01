Napoli, Paolo Del Genio tuona: “Basta con la storia della cattiveria”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha parlato del momento complicato degli azzurri. “Basta con la storia della cattiveria, della cazzimma, del veleno, si chiamano caratteristiche che fanno parte di un bagaglio: ci sono attaccanti che hanno lucidità e goal ed altri no. Insigne è un giocatore importantissimo nel fare determinate cose, ma sotto porta non è un bomber, è la sua storia. Come di altri in organico. Quando arrivano lì qualche volta fanno il grande goal e molte altre volte sbagliano. Gattuso è inutile che venga a ripetere le stesse cose, certe cose i giocatori non le hanno e devi dirlo alla società che c’è bisogno di uno stravolgimento”.

“E’ un gruppo anche bloccato mentalmente, pure senza soldi io avrei fatto più scambi sul mercato e pure a gennaio invece il club non farà niente se non le cessioni. Visto Insigne? Si abbattono, pure dopo la gara con l’Inter l’hanno sentita nelle gare dopo. Io sono per soluzioni tecniche, non per inseguire sto veleno. Il tiro in porta fa parte della prestazione di una squadra, è il fondamentale più importante!”