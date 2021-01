Napoli, Paolo Del Genio sottolinea: “Per l’infortunio di Victor Osimhen c’è una recidiva abbastanza facile”

Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Victor Osimhen? Difficile al momento fare delle valutazioni oggettive. Il calciatore nigeriano non gioca da tanti mesi, ma sinceramente da questo tipo di infortunio alla spalla ho visto recuperi più veloci. Forse ci sono state delle complicazioni successive che hanno complicato il recupero”.

“Personalmente parlo di questo infortunio con un po’ di conoscenza perché l’ho avuto anche io. Purtroppo esiste una recidiva abbastanza facile, ricordatevi anche di quanto accaduto con l’ex difensore del Napoli, Vlad Chiriches. Speriamo non sia questo il suo caso. Un investimento importante come quello fatto dal Napoli, deve per forza di cose dare una grande mano nella seconda parte di stagione”, ha aggiunto il giornalista. In vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus, che si giocherà il 20 gennaio, il Napoli sta contando troppe defezioni.