Calciomercato Napoli, Ciro Venerato rivela: “Per la prossima estate il primo grande obiettivo è Jeremie Boga”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il Napoli di Gennaro Gattuso per la prossima estate ha un primo grande obiettivo di mercato, parlo di Jeremie Boga del Sassuolo. E’ lui il calciatore prescelto per rinforzare l’attacco di Gattuso in vista della prossima stagione agonistica. Un prospetto giovane che ha già mostrato il suo grande valore nel massimo campionato italiano di calcio coi neroverdi”.

“Per quanto concerne la situazione di Milik, c’è una cosa che il patron azzurro non gli ha mai perdonato: il fatto che lui si era accordato con la Juventus rifiutando il rinnovo del patron sul lettino dell’ospedale, quando era ancora infortunato. Milik, dalla sua, non ha mai perdonato il presidente azzurro perché gli ha impedito di raggiungere la squadra bianconera, il suo vero sogno per la carriera”, ha aggiunto.