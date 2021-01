GAZZETTA – Serie A, si gioca alle 19 a causa del Festival di Sanremo?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle dieci gare di oggi, domenica 3 gennaio. “Superclassifica show”, si legge in prima pagina: “Il Milan non vuole perdere la testa, l’Inter a pranzo per il sorpasso”. Il giornale torna anche sugli impegni di campionato che dovranno affrontare le compagini di A: “Da oggi al 24 cinque giornate assegneranno mezzo scudetto”. Spazio anche a Zlatan Ibrahimovic. “C’è il Sanremo di Ibra. Durante il Festival campionato alle 19?”, questa l’ultima ipotesi in vista degli impegni di marzo.

Non manca una piccola digressione su Victor Osimhen, tornato dalla Nigeria col Coronavirus. “È vero che Osimhen era stato autorizzato dal club al viaggio in Nigeria, ma era chiaro che il giocatore avrebbe dovuto cautelarsi e non lo ha fatto al meglio, restando contagiato in quell’assembramento pericoloso. Fosse stato furbo Osimhen avrebbe cercato di evitare la pubblicazione dei video poi “incriminati” sui social e questo dimostra ingenuità, quantomeno. Senza bisogno di ergersi a moralisti o giudici, in un rapporto professionale è ovvio che ognuno si assuma le conseguenze dei propri comportamenti”.