Napoli, Paolo Del Genio esulta per Tiemoue Bakayoko: “Ha fisicità e tecnica per giocare a 3 e a 2”

Il Napoli è sempre al lavoro sul mercato nonostante il caos relativo al Coronavirus. Gli azzurri hanno definito infatti un importante rinforzo per il proprio centrocampo. Il giornalista napoletano Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del prossimo acquisto del Napoli Tiemoue Bakayoko. “Sono stato critico col Napoli, ma quelli liberi e onesti intellettualmente devono fare i complimenti al Napoli perché è il colpo che serviva per completare la squadra”.

“Ed ero scettico anche sulla permanenza di Koulibaly, ma averlo tenuto, insieme a Mertens, prendendo Osimhen e rilanciando Lozano, ora con Bakayoko c’è la possibilità per Gattuso di fare bene e ruotare alla grande. Bakayoko ha fisicità e tecnica per giocare a 3 e a 2. Complimenti per questo colpo perché il Napoli ora ha una squadra fortissima”, ha riferito il giornalista in merito al giocatore proveniente dal Chelsea. Gennaro Gattuso ha già allenato al Milan l’ivoriano, che rappresenta proprio quello che mancava oggi al centrocampo azzurro.

