La smentita del Napoli: Gennaro Gattuso non è positivo al Coronavirus

La SSC Napoli ha smentito su Twitter una notizia evidentemente falsa che stava circolando nelle ultime ore. “Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani”. Il club azzurro, dunque, ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni errate.

La situazione generale, comunque, rimane critica. Secondo la Lega, nelle prossime ore il Napoli dovrebbe essere all’Allianz Stadium per giocare contro la Juventus. Tutti i membri del club, però, sono stati costretti all’autoisolamento. “Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juve dopo che la squadra è stata messa in isolamento dall’Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli”. Lo si apprende dall’ANSA.

