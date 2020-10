Juventus-Napoli, si esprime anche Beppe Marotta: “Dico solo che noi abbiamo come obiettivo primario quello di garantire la tutela della salute dei tesserati”

Il caso di Juventus-Napoli rischia di rovinare l’andamento del campionato già alla terza giornata. Quello che doveva essere un potenziale scontro diretto per la corsa allo scudetto rischia di essere ricordato come un mezzo scandalo. Anche Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato della situazione ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio.

“Abbiamo rafforzato il concetto della credibilità. Il fatto di aver trascorso insieme un anno ci ha portato a questo, scontato che ci sentiamo più rafforzati. Juventus-Napoli? L’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala, quest’anno ne è iniziata un’altra. Non mi azzardo in giudizi perché non conosco bene le dinamiche, dico solo che noi abbiamo come obiettivo primario quello di garantire la tutela della salute dei tesserati. Poi esiste un protocollo nel calcio, concordato e definito con il Ministero della Salute, che regola lo svolgimento delle gare. Questa situazione denuncia una certa precarietà, ma bisogna conoscere meglio le dinamiche”.

