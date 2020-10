GAZZETTA – “Rissa Juve-Napoli”: gli azzurri rischiano contro i bianconeri, ma trovano Tiémoué Bakayoko

“Rissa Juve-Napoli”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa chiaramente riferimento al caso che ha animato la serata di ieri. L’ASL ha infatti bloccato il Napoli, che non è partito per Torino dove domani sera dovrebbe disputarsi il match alle 20:45. Temendo un caso simile a quello del Genoa, la Regione Campania ha impedito agli azzurri di partire, ma se Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi non si presenteranno all’Allianz Stadium perderanno a tavolino, almeno stando a quanto dice il regolamento.

Nella giornata di domani chiuderà la sessione estiva di calciomercato e diversi club sono ancora molto attivi. Potrebbero arrivare colpi importanti, come sottolinea la rosea che si concentra in particolar modo su due nomi. “Chiesa da Pirlo: sprint all’ultimo respiro”, scrive il giornale sul grande acquisto bianconero che pare ormai imminente. “Bakayoko da Gattuso”, si legge invece in riferimento al prossimo acquisto del Napoli, ormai chiuso.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.