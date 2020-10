CDS – A rischio anche Napoli-Atalanta: tutti fermi per 14 giorni

Il Corriere dello Sport oggi apre in prima pagina con il caos dopo le positività da Coronavirus in casa Napoli. “Positivo anche Elmas, l’Asl dispone l’isolamento, la Juve: noi in campo“. A centro pagina spazio al mercato azzurro: “Colpo per Gattuso: arriva Bakayoko“. Il Napoli non è partito per Torino, per cui la partita con la Juventus non dovrebbe disputarsi. Il giornale va anche oltre e spiega che a questo punto vacilla assai seriamente anche Napoli-Atalanta del 17 ottobre, immediatamente dopo la sosta, dal momento che – stando al provvedimento dell’ASL – Gennaro Gattuso non potrà allenare la squadra per 14 giorni.

Gli azzurri sono isolamento fiduciario, ma non potranno allenarsi. Il tecnico non avrà l’opportunità neanche di incontrare la squadra, come durante il lockdown. Dovrà limitarsi a una seduta ginnico-atletica nei garage o nei giardini di cui dispongono i calciatori, ma saranno tutti costretti a stare lontani dal campo d’allenamento per risparmiarsi contatti ed emarginare il rischio.

