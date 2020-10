Chi ha vietato al Napoli di andare a Torino? La delega al medico sociale diventa un caso

L’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato ufficialmente che “sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli S.S.C”. Stando all’interpretazione dell’ANSA, dunque, l’ASL non ha proibito il viaggio del Napoli.

Anche l’ex arbitro Luca Marelli si è espresso sulla vicenda tramite Twitter. “Se, e ripeto SE, il provvedimento dell’ASL non prevede il divieto di trasferta per la società, il Napoli deve partire domani mattina con il primo volo per evitare lo 0-3 a tavolino”. Insomma, il rischio del 3-0 a tavolino ai danni degli azzurri si fa sempre più concreto. Dopo la positività di Piotr Zielinski, i contatti stretti (del tipo ad alto rischio) dovranno osservare e rispettare l’isolamento domiciliare per 14 giorni. Anche volendo, quindi, nessuno potrebbe partire. Un bel dilemma.

