Juventus-Napoli, Massimo Ugolini esclude una partenza in extremis degli azzurri per Torino

Massimo Ugolini ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione di Juventus-Napoli ai microfoni di Sky Sport 24. “I legali della società richiederanno il rinvio di Juventus-Napoli. Gli stessi legali del presidente sono attualmente impegnati nel presentare un documento alla Lega con tutte le deposizioni per evitare il 3-0 a tavolino. Per quanto riguarda la squadra, domani e lunedì ci sarà riposo, sempre nella giornata di lunedì verrà effettuato un nuovo tampone, il quarto nel giro di una settimana. Martedì ancora tamponi e ripresa degli allenamenti non a Castel Volturno ma allo stadio San Paolo”.

Sembra già da scartare l’ipotesi di una partenza in extremis del Napoli verso Torino. “Non esiste la possibilità che la squadra possa partire lo stesso, non mi risulta. Sarà una giornata di riposo con tampone, martedì nuovo tampone e allenamento al San Paolo. C’è già una settimana pianificata nei dettagli”. Le polemiche si protrarranno sicuramente per le prossime ore e non solo.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.