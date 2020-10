Aurelio De Laurentiis scrive a FIGC e Lega: vuole il rinvio di Juventus-Napoli “senza ulteriore indugio”

Aurelio De Laurentiis ha risposto poco fa con una lettera a Federcalcio, Lega, Juventus e Giudice Sportivo. “Non potevamo partire. La Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera. Dovete rinviare la partita. Si osserva, in proposito, come la ASL Napoli 2 Nord abbia precisato (…) l’insussistenza delle condizioni per autorizzare la trasferta dei calciatori in isolamento a Torino. Così come la ASL Napoli 1 Centro ha confermato la totale condivisione con quanto riferito dal Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Campania secondo cui i soggetti destinatari della nota ASL di data odierna sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio”.

“(…) Vogliate prendere atto del fatto che la scrivente non è stata autorizzata ad effettuare la trasferta di Torino per determinazione degli enti pubblici preposti. (…) Si rinnova l’istanza, alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, di voler disporre, senza ulteriore indugio, il rinvio della gara ad altra data, per determinazione delle competenti autorità”.

