Andrea Agnelli parla a Sky: “Aurelio De Laurentiis mi ha chiesto di rinviare, ma la Juventus si attiene ai regolamenti”

La Juventus è allo stadio con tanto di tifosi. Il presidente Andrea Agnelli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita col Napoli che non si giocherà. “E’ doveroso essere qui, bisogna fare chiarezza. Abbiamo protocolli molto chiari in caso di positività, si applica il protocollo Figc che rimanda ad una circolare che è stata approvata dal Cts, sappiamo tutti cosa fare andando in isolamento fiduciario in una struttura indicata. Questo ci permette di continuare a giocarci. Il protocollo è stato studiato con federazione e governo, è evidente che è un documento vivo, poi scopriamo delle cose non studiate a tavolino, ma l’importante è voler giocare e la lealtà sportiva, le casistiche poi ci faranno perfezionare il protocollo. La priorità è la salute”.

“Se ho sentito De Laurentiis? Mi ha scritto un messaggio sul rinvio, io gli ho scritto che la Juventus si attiene come sempre ai regolamenti. Poteva anche essere una richiesta legittima, ma noi seguiamo le norme, come in ogni altra industria. Se il protocollo sia da rifare non spetta a me dirlo, ci atterremo a questo o ad un altro, non c’è nessun settore della vita che è immune”.

